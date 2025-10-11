HABER

Muğla 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Ekim 2025'te hava koşulları farklı bölgelerde değişkenlik gösterecek. Bodrum'da açık ve güneşli bir gün öngörülürken, Dalaman'da hafif yağmur bekleniyor. 12 Ekim'de ise hava iyileşecek ve açık havanın tadını çıkarmak isteyenler için uygun koşullar sunulacak. Dışarıda vakit geçirirken sabah ve akşamları uygun kıyafetler tercih edilmeli, güneşten korunmak için önlemler alınmalıdır. Rüzgar hızı düşük kalacak.

Cansu Akalp

Muğla'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları bölgelere göre farklılık gösterecektir. Bodrum'da açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Dalaman'da hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Fethiye'de ise açık ve güneşli bir gün öngörülmektedir. Genel olarak, Muğla'nın farklı bölgelerinde 11 Ekim'de hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

12 Ekim Pazar günü Muğla genelinde hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Açık ve güneşli hava koşulları devam edecektir. 13 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Salı günlerinde de benzer hava koşullarının sürmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları artmaktadır. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir.

Rüzgar hızlarının düşük seviyelerde olması beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte önemlidir.

Muğla'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü başlayarak hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması beklenmektedir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Güneşe karşı koruyucu önlemler almaları da önemlidir.

