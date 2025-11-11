HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 11 Kasım Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'nın hava durumu, 11 Kasım 2025'te farklı bölgelerde değişiklikler gösteriyor. Bodrum'da en düşük 10°C, en yüksek 21°C olarak ölçülürken, Fethiye'de kapalı hava ve 16.5°C ile 21.6°C tahmin ediliyor. Marmaris ve Milas'ta da hava bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli olacak, ancak özellikle 13 ve 14 Kasım'da yağışlar bekleniyor. Bu şartlar göz önünde bulundurularak, hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. İşte detaylar...

Muğla 11 Kasım Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C'dir. Fethiye'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 16.5°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C olarak öngörülmektedir. Marmaris'te hava kapalı, bulutlu ve sıcaklık 18.1°C ile 20.7°C'dir. Milas'ta hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 12.1°C, en yüksek sıcaklık 20.3°C olarak tahmin edilmektedir. Datça'da hava kapalıdır. En düşük sıcaklık 18.2°C, en yüksek sıcaklık 20.6°C olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 12 Kasım Çarşamba günü hava daha güneşli olacaktır. 13 Kasım Perşembe günü düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü orta kuvvetli yağmurların etkili olacağı öngörülmektedir. 15 ve 16 Kasım günleri ise hava güneşli ve açık olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalıdır. 13 ve 14 Kasım yağışlı günlerinde dışarı çıkacaksanız su geçirmez giysiler giyinmelisiniz. Uygun ayakkabılar da önceliklidir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araç Lastiklerinin durumu kontrol edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi ekipmanlar kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı düzenleyin. Hava koşullarına uygun önlemler almak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurduSon seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu
Tavşanlı’da maden kazası tatbikatıTavşanlı’da maden kazası tatbikatı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.