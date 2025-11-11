Muğla 11 Kasım Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C'dir. Fethiye'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 16.5°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C olarak öngörülmektedir. Marmaris'te hava kapalı, bulutlu ve sıcaklık 18.1°C ile 20.7°C'dir. Milas'ta hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 12.1°C, en yüksek sıcaklık 20.3°C olarak tahmin edilmektedir. Datça'da hava kapalıdır. En düşük sıcaklık 18.2°C, en yüksek sıcaklık 20.6°C olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 12 Kasım Çarşamba günü hava daha güneşli olacaktır. 13 Kasım Perşembe günü düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü orta kuvvetli yağmurların etkili olacağı öngörülmektedir. 15 ve 16 Kasım günleri ise hava güneşli ve açık olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalıdır. 13 ve 14 Kasım yağışlı günlerinde dışarı çıkacaksanız su geçirmez giysiler giyinmelisiniz. Uygun ayakkabılar da önceliklidir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araç Lastiklerinin durumu kontrol edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi ekipmanlar kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı düzenleyin. Hava koşullarına uygun önlemler almak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.