Muğla 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 12 Ağustos 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %18 civarında olacak. Rüzgarın kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 5.2 km hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 33°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması tahmin ediliyor. 14 Ağustos Perşembe ve 15 Ağustos Cuma günlerinde de hava sıcaklıklarının gündüzleri 33°C, geceleri ise 21°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları yapanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon risklerini en aza indirmek için bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının. Ayrıca, günlük aktivitelerinizi sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirmek, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli aralıklarla su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.