Muğla 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 12 Kasım 2025'te hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 19.2°C arasında değişecek. Ardından 13 Kasım'da hava az bulutlu, sıcaklık ise 7.3°C ile 16.9°C olacak. 14 Kasım'da yine güneşli bir hava bekleniyor. Ancak 15 ve 16 Kasım’da hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Bu süreçte kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önemli. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı.

Melih Kadir Yılmaz

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Muğla'da hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 19.2°C civarında olacak. Nem oranı %63 ve rüzgar hızı 2.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 18:01 olarak bekleniyor.

13 Kasım Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7.3°C ile 16.9°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 5.3°C ile 16.7°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 5.9°C ile 19°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.9°C ile 15.5°C arasında bulunacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava kapalı ve bulutlu olduğunda güneş ışığı azalır. Güneş koruyucu ürünleri kullanmaya devam etmek önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen göstermek gerekir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için tedbirli olunmalıdır.

