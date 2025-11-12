Muğla 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Muğla'da hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 19.2°C civarında olacak. Nem oranı %63 ve rüzgar hızı 2.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 18:01 olarak bekleniyor.

13 Kasım Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7.3°C ile 16.9°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 5.3°C ile 16.7°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 5.9°C ile 19°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.9°C ile 15.5°C arasında bulunacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava kapalı ve bulutlu olduğunda güneş ışığı azalır. Güneş koruyucu ürünleri kullanmaya devam etmek önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen göstermek gerekir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için tedbirli olunmalıdır.