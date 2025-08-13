HABER

Muğla 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir.

Çiğdem Sevinç

Muğla'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacaktır. Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Bu durum, güneş ışığının bol olacağı anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C, 15 Ağustos Cuma günü 35°C ve 16 Ağustos Cumartesi günü de 35°C civarında olması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecektir. Bu günlerde hava genellikle açık ve az bulutlu kalacaktır. Güneşli günler devam edecektir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanlar için cazip olsa da, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, dehidrasyon ve güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Hem kişisel sağlığınızı korumak hem de çevreyi korumak için gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.

