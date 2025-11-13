Muğla 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı ise 17:58 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 14 Kasım Cuma hava açık ve güneşli kalacak. En düşük sıcaklık 8°C. En yüksek sıcaklık ise 16°C civarına düşecek. 15 Kasım Cumartesi günü benzer koşullar devam edecek. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. 16 Kasım Pazar hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 9°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Stabil hava da devam edecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken, bir kat daha fazla giyinmek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava aktivitelerini daha keyifli hale getirebilir.

Hava koşullarının stabil olması planlarınızı yaparken esneklik sağlayacaktır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurarak hazırlıklı olmalısınız. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir fırsat sunuluyor.