HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gün içinde en düşük 10°C, en yüksek 21°C sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %66 iken, rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Sonraki günlerde de hava benzer şekilde ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuluyor.

Muğla 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Muğla'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı ise 17:58 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 14 Kasım Cuma hava açık ve güneşli kalacak. En düşük sıcaklık 8°C. En yüksek sıcaklık ise 16°C civarına düşecek. 15 Kasım Cumartesi günü benzer koşullar devam edecek. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. 16 Kasım Pazar hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 9°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Stabil hava da devam edecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken, bir kat daha fazla giyinmek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava aktivitelerini daha keyifli hale getirebilir.

Hava koşullarının stabil olması planlarınızı yaparken esneklik sağlayacaktır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurarak hazırlıklı olmalısınız. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir fırsat sunuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.