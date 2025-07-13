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Muğla 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 2.38 km hızla esecek. Nem oranının %63 civarında olması öngörülüyor.

Muğla 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 38°C'ye çıkması öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 37°C olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında dışarıda bulunmak, aşırı sıcaklara maruz kalma riskini artırabilir. Serin ortamlarda kalmak ve güneş ışığından korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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