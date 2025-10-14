Muğla 14 Ekim Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık en yüksek 24°C, en düşük 16°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik öngörülmüyor. 15 Ekim Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. 16 Ekim Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Hava açık olacak, sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması harika. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir üst katman giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak önemlidir.

Rüzgar doğu yönünden eserken deniz kenarında hafif bir esinti yaratabilir. Bu durum, deniz kenarında vakit geçirenler için serinletici bir etki yapabilir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Deniz aktiviteleri için olumsuz bir etki beklenmiyor.

