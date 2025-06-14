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Muğla 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 14 Haziran Cumartesi hava durumu yağışlı olacak.

Muğla 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışları ile karşılaşacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %51, rüzgar hızı 13 km/saat tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

15 Haziran Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Pazartesi günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi olası. 17 Haziran Salı günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Haziran Çarşamba günü, bu yağışların sürmesi bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi olasılığı var. 20 Haziran Cuma günü, ara ara orta kuvvetli yağmurların görülmesi bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışları yine devam edecek. 22 Haziran Pazar günü, bu yağışların sürmesi bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü, ara ara orta kuvvetli yağmurların görülmesi tahmin ediliyor. 24 Haziran Salı günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının devam etmesi olası. 25 Haziran Çarşamba günü, bu yağışların sürmesi bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını yakından takip etmesi önemlidir. Yağışların yoğunluğu ve süresi, etkinliklerin düzenlenebilirliğini etkileyebilir. Ayrıca, yağışların getirebileceği olası sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek ve önlemler almak, olası olumsuzlukların önüne geçmek için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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