Muğla 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 24°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Salı günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Perşembe günü ise hava sıcaklığının yine 36°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Güneş ışığından korunmak da gereklidir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.