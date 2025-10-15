HABER

Muğla 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklık en düşük 14°C ve en yüksek 24°C olacak. Nem oranı %93 seviyelerinde kalırken hafif rüzgar etkili olacak. Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye çıkacak. Hafta sonu sıcaklıkların 27°C ile 30°C arasında seyretmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması ve vücut hijyenine özen göstermesi tavsiye ediliyor.

Cansu Akalp

Muğla'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 1.03 km/s olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Nem oranı %88'e düşecek. Cuma günü sıcaklık 25°C civarında kalacak. Nem oranı ise %85 olacak. Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıklarının 27°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %80 civarında olacak.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, yüksek nem oranları nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka ve güneş kremi kullanmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önemlidir.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artacaktır. Terin vücutta birikmesini önlemek için duş almanın önemi büyük. Vücut hijyenine dikkat edilmelidir. Hafta sonu sıcaklıkların artmasıyla güneş çarpması riski de artacaktır. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse gölge alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler kullanmak da önemlidir.

Muğla'da hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Yüksek nem oranları ve artan sıcaklıklar nedeniyle önlemler almak gerekli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, vücut hijyenine dikkat etmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
