Muğla 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. Nem oranı %19 olacak. Rüzgarın hızı 3.85 km/saat olacak ve BGB yönünden esecek.

16 Eylül Salı günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklıklar 33°C civarında, gece sıcaklıkları ise 19°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %26 olacak. Rüzgarın hızı 4.44 km/saat olacak ve BGB yönünden esecek.

17 Eylül Çarşamba günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 31°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %36 olacak. Rüzgarın hızı 4.54 km/saat olacak ve BGB yönünden esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise düşük olması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın hafif olması nedeniyle, açık alanlarda toz ve alerjenlere karşı dikkatli olunması faydalı olacaktır.