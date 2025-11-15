Muğla 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali oldukça düşük. Sadece %1 seviyelerinde olması bekleniyor. Hafif rüzgarlar eşliğinde serin bir sonbahar günü yaşanması öngörülüyor.

16 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 5°C arasında değişecek. Yağış ihtimali yine düşük seviyelerde kalacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek. Yağış ihtimali %7 civarında olacak.

18 Kasım Salı günü öğleden önce bulutlu, öğleden sonra güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 18°C ile 8°C arasında değişecek. Yağış ihtimali %10 seviyelerinde olacak. 19 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında kalacak. Yağış ihtimali %24'e yükselecek.

20 Kasım Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında değişecek. Yağış ihtimali yine %24 seviyelerinde kalacak. 21 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 20°C ile 9°C arasında seyredecek. Yağış ihtimali %11 civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve kuru olacak. Hafta ortasında yağış ihtimalinin artması bekleniyor. Özellikle 19 ve 20 Kasım günleri için plan yaparken dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Sonbahar aylarında hava sıcaklıkları gün içinde belirgin şekilde değişebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmakda yarar var. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Güneşli hava beklenirken, bulutluluk oranının artabileceğini unutmamak gerekir.

Hafta ortasında yağış ihtimalinin arttığı günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızları genellikle düşük kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarlar hissedilebilir. Rüzgar geçirmeyen bir üst giysi veya hafif bir mont bulundurmak konforunuzu artıracaktır.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak, keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.