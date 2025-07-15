Muğla 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Muğla'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %63 civarında bekleniyor.

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 24°C civarında olacak. Rüzgar, batı yönünden saatte 22 km hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak.

17 Temmuz 2025 Perşembe günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında tahmin ediliyor.

18 Temmuz 2025 Cuma günü, hava bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayan kişilerin hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi önerilir. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir.