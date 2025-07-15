HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Muğla'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Muğla 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

15 Temmuz 2025 Salı günü Muğla'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %63 civarında bekleniyor.

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 24°C civarında olacak. Rüzgar, batı yönünden saatte 22 km hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak.

17 Temmuz 2025 Perşembe günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında tahmin ediliyor.

18 Temmuz 2025 Cuma günü, hava bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayan kişilerin hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi önerilir. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"
MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tarihi dönüm noktalarından biri'MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tarihi dönüm noktalarından biri'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

'Üçlü ittifak' iddialarına sert çıktı: "İnsan utanır"

'Üçlü ittifak' iddialarına sert çıktı: "İnsan utanır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.