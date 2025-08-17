HABER

Muğla 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 32°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 33°C ile 36°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklarda, serin ve gölgeli alanlarda kalmak aşırı ısınmayı önleyebilir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak zararlı etkilerden korur.

Evcil hayvanların da serin ve gölgeli alanlarda tutulması gerekir. Aşırı ısınmayı önlemek için evcil hayvanların su kapları düzenli olarak doldurulmalıdır. Serinletici ortamların sağlanması onların sağlığı için önemlidir.

Aşırı sıcakların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Bu, yangınların önlenmesine katkı sağlar.

