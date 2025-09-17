HABER

Muğla 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 31°C ile 38°C arasında olacak.

Doğukan Akbayır

Muğla'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 31°C ile 38°C arasında olacak. Nem oranları %44 ile %83 aralığında seyredecek. Beklenen hava durumu açık ve az bulutlu.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 28°C civarında olacak. Nem oranı %47 olarak tahmin ediliyor. 19 Eylül Cuma günü sıcaklık 30°C'ye yükselecek. Nem oranı ise %36'ya düşecek. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık yine 31°C civarında olacak. Nem oranı %28 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için sağlık riski oluşturabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için açık alanda çalışanların koruyucu önlemler alması önemlidir. Geniş kenarlı şapkalar, koruyucu giysiler ve güneş koruyucu kremler kullanmak, cilt kanseri riskini azaltabilir. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur.

Sıcak hava, trafik kazalarının artmasına neden olabilir. Sürücülerin araç bakımını düzenli yapmaları önemlidir. Lastik basınçlarını kontrol etmeli ve uzun süre direksiyon başında kalmamalıdırlar. Aşırı sıcaklarda araç içinde bırakılan çocuklar ve hayvanlar, tehlike oluşturabilir.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, orman yangınları riskini artırır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, yangın riskini azaltır.

