Muğla 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da hava durumu 17 Kasım 2025 Pazartesi günü genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali düşüktür. Rüzgarın hızı 7 km/s civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %51 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. 18 Kasım Salı günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 6°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece 5°C civarında olacak. 20 Kasım Perşembe günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 15°C, gece 5°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar numunesi unutulmamalıdır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak güvenli bir seyahat için gereklidir.