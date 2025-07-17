Muğla 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu 34°C civarında sıcaklıklarla geçecektir. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı saatte 21 km civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 18 Temmuz Cuma günü hafif yağmur ihtimali vardır. Ancak sıcaklıklar yine 34°C civarında kalacaktır. 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C ile 37°C arasında değişecektir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış ihtimali nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, doğrudan güneş ışınlarından kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler giyilmeli ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su tüketimi yapılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması büyük önem taşır. Evde klimalı ortamlar oluşturmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, orman yangınları riskinin arttığı bu dönemde, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve çevre güvenliğini sağlar.