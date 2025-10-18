HABER

Muğla 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18-21 Ekim tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. Bodrum, Milas ve Köyceğiz, farklı sıcaklık ve hava koşullarına sahip olacak. Hafta sonu güneşli, yeni haftada ise bulutlu ve yağışlı günler bekleniyor. Sıcaklıklar 14-30°C arasında değişirken, açık hava etkinlikleri için plan yaparken esnek olmak önemli. Akşam serinliğine karşı yanınızda bir ceket bulundurmak da faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Muğla'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu bölgedeki ilçelerde farklılık göstermektedir. Bodrum'da hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Parçalı bulutlu bir gün beklenmektedir. Milas'ta ise sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecektir. Parçalı bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. Köyceğiz'de hava sıcaklığı 28°C civarında olacaktır. Açık hava koşulları hakimdir.

19 Ekim Pazar günü Muğla genelinde hava sıcaklıkları 14°C ile 28°C arasında değişecektir. Güneşli hava koşulları hakim olacaktır. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıkları 15°C ile 22°C arasında olacaktır. Bulutlu hava koşullarının etkili olması beklenmektedir. 21 Ekim Salı günü hava sıcaklıkları 14°C ile 23°C arasında değişecektir. Yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olunması faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri için alternatif kapalı mekanlar düşünmek önemlidir. Bu, ıslanma ve rahatsızlıklara karşı korur. Sıcaklıkların 15°C ile 28°C arasında değişmesi gündüzleri hafif kıyafetlerle rahat etmenizi sağlar. Akşamları ise serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Akşam saatlerinde yanınıza bir ceket veya hırka almak önemlidir. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak gerekir. Böylece ıslanma riskini azaltarak konforunuzu artırmış olursunuz.

