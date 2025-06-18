Muğla 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %51, rüzgar hızı 7 km/saat ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacağı öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 18°C olacak. 20 Haziran Cuma günü için de gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 18°C bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 18°C tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 18°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve yüksek nem oranı, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlık sorunlarını önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması, deniz ve hava kirliliği birikimini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak ve kapalı mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek önemlidir. Bu, olası sürprizlere hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.