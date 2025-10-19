HABER

Muğla 19 Ekim Pazar hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik göstermekte. Milas'ta sıcaklık 24°C, Fethiye'de 22°C, Bodrum'da ise 26.8°C civarında ölçülecek. Menteşe'de bulutlu bir hava beklenirken, açık ve güneşli bir gün Bodrum'u bekliyor. 20 Ekim'den itibaren sağanak yağışlar öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi ve uygun kıyafetler giymesi önem arz ediyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Muğla'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları farklılık göstermektedir. Milas'ta sıcaklık 24°C civarında olacak. Artan bulutlar etkili olacak. Fethiye'de hava sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. Kapalı ve bulutlu bir gün bekleniyor. Bodrum'da sıcaklık 26.8°C'ye yükselebilir. Burada açık ve güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. Menteşe'de sıcaklık 20.6°C civarında olacak. Burada kapalı ve bulutlu bir gün geçmesi öngörülüyor.

20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklığının 24°C civarında olması öngörülüyor. 21 Ekim Salı günü geç saatlerde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 21°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı 21°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.

