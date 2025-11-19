HABER

Muğla 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Günlük sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişecek. Yaklaşan günlerde, yani 20 Kasım'da hava koşulları yine kapalı kalacak; sıcaklık 10°C ile 23°C arasında seyredecek. 21 Kasım'da hava parçalı bulutlu olacak. 22 Kasım'da tekrar kapalı bir hava bekleniyor. Seyahat edenlerin hava durumunu dikkate alması ve uygun önlemler alması öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Muğla'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı 17:57'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 23°C arasında seyredecek. 21 Kasım Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Bu gün sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 13°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olmasının açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabileceğini söyleyebilirim. Seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir. Planlarınızı yaparken, uygun kıyafetleri hazırlamanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle nemli ortamlarda uzun süre kalınmamalıdır. Bol su tüketimi önerilir.

Rüzgar hızının düşük olması deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak hava koşullarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır. Gün doğumu ve batımı saatlerinin farklılığı, gün ışığından daha az yararlanmanıza neden olabilir. Gündüz aktivitelerini planlarken bu durumu dikkate almak önemlidir.

Muğla'da 19 Kasım 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken durumu göz önünde bulundurmanız, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilmenize yardımcı olacaktır.

