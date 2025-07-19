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Muğla 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Muğla 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 36°C civarına ulaşacaktır. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi beklenmektedir.

20 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 37°C'ye yükselecek. 21 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 39°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilecektir.

Sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketilmesi gereklidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Bu önlemler, hem kişisel sağlığımızı korur hem de çevremizi güvenli tutar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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