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Muğla 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 2 Haziran Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Muğla 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bu durum, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Ayrıca, yağmurlu bir hava bekleniyor. 4 ve 5 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları ise 14°C olacak.

Muğla'nın Haziran ayındaki iklimi, ortalama 21.7°C gündüz ve 15.1°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Ayrıca, bu dönemde 32 mm yağış miktarı ile 4 yağmurlu gün gözlemleniyor. Nem oranı %45 civarındadır. Güneşli saat sayısı ortalama 13 saattir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve cilt hasarları riski de artar. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve uygun giysilerle korunmak, bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını riski de yükselir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, yangın riskini azaltacaktır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu güzel havanın tadını çıkarırken, sağlık ve güvenliğinizi korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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