Muğla 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 20 Ekim 2025'te serin ve yağışlı bir hava ile karşı karşıya. Kıyı bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde ise aralıklı yağmur geçişleri yaşanacak. Şehir genelinde sıcaklık 12°C ile 23°C aralığında değişecek. Meteoroloji, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılarda bulundu. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Muğla'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu dikkat çekici. Bölgenin genelinde yağışlı bir hava hakim. Mevsim normallerine göre serin bir hava bekleniyor. Kıyı bölgelerde sağanak yağışlar öngörülüyor. İç kesimlerde aralıklı yağmur geçişleri görülecek.

Muğla Merkez'de hava çok bulutlu olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gün içindeki en yüksek sıcaklık 17°C olacak. En düşük sıcaklık ise 12°C civarında seyredecek. Yatağan gibi iç bölgelerde hava da yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 11°C arasında kalacak. Milas ve Köyceğiz ilçelerinde parçalı bulutlu, yer yer yağışlı bir hava durumu beklentisi var. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

Sahil ilçelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de sağanak yağışlar bekleniyor. Bu ilçelerde sıcaklıklar 21°C ile 22°C arasında değişecek. Datça ise 23°C ile bu bölgeler arasında en yüksek sıcaklığa sahip. Ancak burada da sağanak yağışlar görülecek. Ortaca'da hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak.

Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Kıyı ilçelerinde sağanak yağışlar yaşanacak. O nedenle vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalı. Sel riskleri de mevcut. Ulaşımda aksamalara karşı tedbir almak gerekli. Yağışlı hava ile sıcaklıklar düşecek. Dışarı çıkacak olanların şemsiye ve uygun kıyafet bulundurması tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 21 Ekim Salı günü Muğla genelinde hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 22 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. 23 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanaklar beklenecek. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar ve tatilciler, hava koşullarına uygun hazırlık yapmalı.

Muğla'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Vatandaşların ve ziyaretçilerin hazırlık yapmaları önemli. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olunması gerekiyor.

