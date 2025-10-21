HABER

Muğla 21 Ekim Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 21 Ekim 2025 tarihinde hava durumu hafif sağanak yağmurlar ile geçecek. Sıcaklık gün boyunca 16°C ile 22°C arasında olacak. 22 Ekim'de de benzer sıcaklıklar görülecek. Nem oranı %76 düzeyinde. Dışarıda vakit geçirecekler, açık hava etkinlikleri planlayanların yağmura karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır.

Hazar Gönüllü

Muğla'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ile geçecek. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C bekleniyor. Nem oranı %76 düzeylerinde. Rüzgar hızı 5.3 km/saat olacak. Gün doğumu 07:20'de, gün batımı ise 18:22'de gerçekleşecek.

22 Ekim Çarşamba günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C civarına düşecek. Hafif yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. 24 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 24°C civarında yükselmesi bekleniyor. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında değişiyor. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta yarar var. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Dikkatli olmanız önemlidir.

