Muğla 21 Ekim Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ile geçecek. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C bekleniyor. Nem oranı %76 düzeylerinde. Rüzgar hızı 5.3 km/saat olacak. Gün doğumu 07:20'de, gün batımı ise 18:22'de gerçekleşecek.

22 Ekim Çarşamba günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C civarına düşecek. Hafif yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. 24 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 24°C civarında yükselmesi bekleniyor. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında değişiyor. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta yarar var. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Dikkatli olmanız önemlidir.