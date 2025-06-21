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Muğla 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Muğla 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklıkları 37°C'ye kadar yükseliyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Haziran Pazar günü 34°C, 23 Haziran Pazartesi günü 36°C ve 24 Haziran Salı günü 37°C'ye kadar sıcaklıklar artacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumaya özen gösterin.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlarken, gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir tatil geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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