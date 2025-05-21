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Muğla 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 21 Mayıs Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Muğla 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 25°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Nem oranı %27 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C'ye kadar yükselebilir. 23 Mayıs Cuma günü de hava güneşli kalacak ve sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü ise hava belirgin şekilde güneşli olacak. Sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşır. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde, hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza ve açık hava etkinliklerinden keyif almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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