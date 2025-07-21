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Muğla 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor.

Muğla 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde olacak. Rüzgarın 16 km/saat hızla esmesi, nem oranının ise %35 civarında olması tahmin ediliyor. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli faktörlerdir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 39°C'ye yükseleceği öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 40°C'yi aşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya dikkat etmek önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması sağlar. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak da sağlığı korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkati artırmaları gerekir. Evde kalma imkânı olanların klimalı ortamlarda bulunması önerilir. Dışarı çıkmaları gereken durumlarda ise serin ve gölgeli alanları tercih etmeleri önemlidir. Hayvanların da aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Onların da serin ortamlarda tutulması sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, yangınların önlenmesine yardımcı olur. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumanın yanı sıra çevrenin güvenliğini sağlamaya da katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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