Muğla 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava sıcaklıkları 19°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %75 ile %88 arasında seyrederken, hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. 23 Ekim'de sıcaklıklar 15°C ile 19°C olacak. 24 Ekim'de ise 17°C ile 23°C arasında değişim görülecek. Bu süreçte rüzgar hızı 5 km ile 10 km arasında esiyor. Hava koşulları değişken, bu nedenle uygun giyinmek ve dikkatli olmak önemli.

Muğla'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları benzerlik gösteriyor. Farklı ilçelerde hava sıcaklıkları 19°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %75 ile %88 arasında olacak. Rüzgar saatte 5 km ile 10 km arasında esiyor. Gün boyunca hafif sağanak yağmurlar bekleniyor.

23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklıkları 15°C ile 19°C arasında olacak. Hafif sağanak yağmurların devam etmesi öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü sıcaklıklar 17°C ile 23°C arasında değişecek. Kısa süreli sağanakların görülmesi bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları 16°C ile 25°C arasında olacak. Yer yer güneşli hava ardından bulutlanma görülecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken su geçirmez ayakkabılar giymek gerekir. Şemsiye taşımak olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

