Muğla 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları oldukça değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 24°C arasında değişecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

23 Kasım Pazar günü hava koşulları daha sakinleşecek. Bir veya iki kısa süreli sağanak yağmur görülebilir. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak. 24 Kasım Pazartesi günü hava açacak. Puslu ve güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında seyredecek. 25 Kasım Salı günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat çekiyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek faydalı olacak. Bu, soğuk ve yağmurlu havalarda rahatlık sağlar. Sürücüler için yol koşulları önemlidir. Yağışlı günlerde yol şartları bozulabilir. Hız limitlerine uymak gerekir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı iyileştirir.