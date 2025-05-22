Muğla 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 24°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62, rüzgar hızı güneyden saatte 12 kilometre bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 21°C olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü sabah 24°C, gece 13°C sıcaklık olacak. 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü de aynı sıcaklıklar öngörülüyor. Hissedilen sıcaklıklar 17-18°C arasında değişecek. Nem oranı %57-60, rüzgar hızı güneyden saatte 12-13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığının 21°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmaları riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Şapka ve uygun kıyafetler de korunma için gereklidir. Su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketimi tavsiye edilmektedir. Hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi de önerilir. Rüzgar hızının düşük olması, deniz ve su sporlarıyla ilgilenenlerin hava koşullarını dikkatle takip etmesini gerektirir. Güvenli bölgelerde faaliyet göstermek önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Serin ve gölgeli alanlarda dinlenmek, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır.