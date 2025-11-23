HABER

Muğla 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, hafif yağmur ve bulutlu hava ile geçecek. Milas ve Bodrum'da çiseleyen yağmur beklenirken, Fethiye'de kapalı hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12.1°C ile 23°C arasında değişecek. 24 Kasım'da hava hafif yağmur ve bulutlu olacak, sıcaklık 10.5°C ile 18.1°C arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlarken esnek olmanız, hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Muğla'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tahmini şöyle. Bölgenin farklı noktalarında hafif yağmurlu ve bulutlu havalar hakim olacak. Milas'ta orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Bodrum'da hafif çiseleyen yağmur ve kapalı hava koşulları öngörülüyor. Fethiye'de de kapalı ve bulutlu hava etkili olacaktır. Sıcaklıklar 12.1°C ile 23°C arasında değişecek.

24 Kasım Pazartesi günü hava koşulları hafif çiseleyen yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 10.5°C ile 18.1°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Zaman zaman bulutlu ve hafif yağmurlu hava etkili olacaktır. Sıcaklıklar 8.5°C ile 17.5°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar vardır. Yanınızda uygun giysiler bulundurmanız önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Hava koşullarına göre planlarınızı güncelleyerek, sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.

hava durumu Muğla
