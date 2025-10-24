Muğla 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları sabah saatlerinde hafif sağanak yağmur ile başlayacak. Yağmur gün boyunca devam edecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati ise 18:18 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. 26 Ekim Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C seviyelerinde kalacak. 27 Ekim Pazartesi günü ise benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 22°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurlara karşı bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün boyunca nem oranının yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Terletmeyen ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle eşyaların açık alanlarda sabitlenmesi gerekebilir. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak etkinliklerinizi planlamak önem taşır. Bu sayede gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.