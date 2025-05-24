Muğla 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yazın habercisi olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında değişecek. Gün boyunca hava açık kalacak. Hissedilen sıcaklık 24°C civarında olacak. Nem oranı yaklaşık %58 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 18 km/s olacağı öngörülüyor. Yağış ihtimali ise %10 civarında. Güneşin doğuşu saat 05:51:44'te, batışı ise 20:15:39'da gerçekleşecek.

25 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 26 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 26°C ile 14°C arasında seyrederken, bol güneş ışığı bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 27°C ile 15°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini unutmayın. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önerilir. UV ışınları bu saatlerde yüksek seviyelerde bulunabilir. Bu nedenle gölgede kalmak sağlığınız için faydalıdır.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı artacak. Denize girmeyi planlayanların suyun sıcaklığını kontrol etmesi önemlidir. Ayrıca, denize girmeden önce güvenlik önlemlerini almak gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu yüzden ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artması bekleniyor. Evlerde klima ve fan kullanımı artacak. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi de tasarruf sağlamaya yardımcı olacaktır.