Muğla 25 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında. Akşam saatlerinde ise 26°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 12 km olacak. Nem oranı %51 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü 29°C bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü ise 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında ise dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekiyor. Bu şekilde, güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Bol su tüketimi önemli. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların olumsuz etkilenebileceğini akılda tutmak gerekir. Bu nedenle bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmaları için bu önlemler alınmalıdır.