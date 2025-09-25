HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 25 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 25 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Muğla 25 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında. Akşam saatlerinde ise 26°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 12 km olacak. Nem oranı %51 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü 29°C bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü ise 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında ise dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekiyor. Bu şekilde, güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Bol su tüketimi önemli. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların olumsuz etkilenebileceğini akılda tutmak gerekir. Bu nedenle bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmaları için bu önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.