Muğla 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 19°C olarak bekleniyor. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30°C, 27 Haziran Cuma günü ise 28°C civarında olacak. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, gölgelik alanlarda dinlenmeli. Bol su tüketmeliler ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeliler. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Rüzgarın kuzeyden esmesi, deniz kenarında dalga koşullarını etkileyebilir. Denize girmeden önce yerel uyarıları kontrol etmekte yarar vardır.