HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Muğla 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 19°C olarak bekleniyor. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30°C, 27 Haziran Cuma günü ise 28°C civarında olacak. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, gölgelik alanlarda dinlenmeli. Bol su tüketmeliler ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeliler. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Rüzgarın kuzeyden esmesi, deniz kenarında dalga koşullarını etkileyebilir. Denize girmeden önce yerel uyarıları kontrol etmekte yarar vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Trump'tan ateşkesle ilgili yeni açıklama: İsrail ve İran'la gurur duyuyorumSon dakika! Trump'tan ateşkesle ilgili yeni açıklama: İsrail ve İran'la gurur duyuyorum
iCloud çöktü! Fotoğraflar, Mail ve daha fazlası etkilendiiCloud çöktü! Fotoğraflar, Mail ve daha fazlası etkilendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.