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Muğla 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselebileceğini gösteriyor.

Muğla 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Yazın yaklaştığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı hale gelecek. 26 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 27°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. 27 ve 28 Mayıs Salı ve Çarşamba günleri ise güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 28-29°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ani yağışların olabileceği günlerde yanında şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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hava durumu Muğla
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