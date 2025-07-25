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Muğla 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 40°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Muğla 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla, 25 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı %10 civarında olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer sıcaklıklar devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığının 38°C'ye yükselmesi öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı %9 civarında kalacak. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi ve nem oranının %10 civarında olması, hava koşullarını daha da sertleştirebilir. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 37°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %9 civarında kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidratasyon riskine karşı bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca serin ortamlarda bulunmak da faydalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların günün serin saatlerini tercih etmeleri önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyredeceği ve nem oranının düşük olacağı tahmin edilmektedir. Bu koşullar, hem sağlık hem de tarım faaliyetleri açısından dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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