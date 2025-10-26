Muğla 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hava sıcaklığı 14.2°C ile 21.1°C arasında olacak. Nem oranı %93 civarında. Rüzgar hızı ise 5.9 km/saat tahmin edilmektedir. Menteşe'de sıcaklık 13.8°C ile 25.3°C arasında. Nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 1.6 km/saat beklenmektedir. Fethiye'de hava sıcaklığı 19°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %76 seviyesindedir. Rüzgar hızı 6 km/saat olacağı öngörülmektedir. Bu veriler Muğla'nın farklı bölgelerinde hava koşullarının değişken olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ekim Pazartesi günü Muğla genelinde hava daha sıcak ve güneşli geçecektir. Dalaman'da hava sıcaklığının 17°C ile 28.2°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %50 olacak. Rüzgar hızı 3.7 km/saat tahmin edilmektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

Ancak, 28 Ekim Salı günü bazı bölgelerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olumsuz etkilerden korunmak adına önemlidir.