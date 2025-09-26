HABER

Muğla 26 Eylül Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Muğla'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yok. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 28 Eylül Pazar günü 28°C, 29 Eylül Pazartesi günü 26°C ve 30 Eylül Salı günü 28°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler ve şapka kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

