Muğla 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, ilçe farklılıkları göstermektedir. Marmaris'te sıcaklık 21°C civarında beklenmektedir. Menteşe'de ise 15°C civarında bir sıcaklık öngörülmektedir. Bu farklılıklar, Muğla'nın coğrafi yapısından ve deniz yakınlığından kaynaklanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, 27 Kasım Perşembe günü yer yer sağanak yağış tahmin edilmektedir. 28 Kasım Cuma günü benzer yağışların devam etmesi bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde sağanak yağışlar görülebilir. 30 Kasım Pazar günü hava koşullarının sakinleşmesi ve kısmen güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Sürücülerin yolda su birikintilerinden kaçınmaları önemlidir. Yağışların sebep olabileceği sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Su tahliyesi için alanlar belirlenmesi faydalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipmanlar ile hazırlıklı olmanızda yarar vardır.