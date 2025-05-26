Muğla 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında Muğla'da ortalama sıcaklık 16.4°C’dir. En düşük sıcaklık 10.4°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin edilmektedir. 27 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülmekte. 28 Mayıs Çarşamba günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının 25°C civarına yükselebileceği ve azalan bulutlarla birlikte güneşli bir hava hakim olacağı öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, özellikle 12:00 ile 16:00 arasında, güneşe maruz kalmanın cilt üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücutta dehidrasyona yol açabileceğinden dolayı, yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir.

Rüzgar hızlarının düşük olacağı bu günlerde, deniz kenarında vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıklarının ılıman olması beklenmektedir. Bu, yüzme ve su sporları için uygun koşullar sunmaktadır. Denize girmeden önce, deniz ve hava koşullarını kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.

Muğla'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olması beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yeterli sıvı alımına özen göstermek sağlığınızı korumak adına önemlidir.