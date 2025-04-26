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Muğla 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Muğla 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında, gece sıcaklığı ise 9°C civarında olacak. 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi günlerinde yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 23-24°C arasında, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında tahmin ediliyor. 29 Nisan Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak.

Nisan ayında Muğla'da ortalama gündüz sıcaklıkları 20-26°C arasında değişiyor. Yağış miktarı genellikle 50 mm civarında. Ortalama yağmurlu gün sayısı 8 gündür. Bu nedenle, özellikle hafta sonu ve takip eden günlerde yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri planlarken esnek olmak faydalıdır.

Gün içinde güneşli saatler artabilir. Bu durumda UV endeksi yükselebilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler tercih edilmeli, şapka gibi aksesuarlar kullanılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Özellikle hafta sonu ve takip eden günlerde yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri planlarken esnek olmak ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır.

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hava durumu Muğla
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