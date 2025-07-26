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Muğla 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor.

Muğla 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 38°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 41°C'ye kadar yükselmesi planlanıyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 38°C civarında olacak. Rüzgar hızı 6-7 metre/saniye arasında değişecek. Nem oranı %10 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Sıcak günlerde serinlemek için denize girmek cazip olabilir. Ancak, deniz suyu sıcaklığı da artmış olabilir. Denize girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek faydalı olacaktır. Aşırı uzun süreli yüzmelerden kaçınılmalıdır. Deniz kenarındaki rüzgar serinletici olabilir. Ancak rüzgarın hızlanması deniz dalgalarının büyümesine yol açabilir. Bu yüzden, denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanların dikkatli olması gereklidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Hassas grupların daha dikkatli olması sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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