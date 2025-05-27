Muğla 27 Mayıs Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 24°C, gece ise 13°C civarında. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %61. Rüzgar hızı saatte 11 km, güneydoğu yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 22°C olarak bekleniyor.

28 Mayıs Çarşamba günü sabah 25°C, gece 13°C sıcaklıklar öngörülüyor. 29 Mayıs Perşembe günü sabah 24°C, gece 13°C hissedilecek. 30 Mayıs Cuma günü sabah 24°C, gece 13°C bekleniyor. Gün içinde hissedilen sıcaklıklar 18°C civarında kalacak. Nem oranı %60-63 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 10-12 km, güneydoğu ve güney yönlerinden esecek. Su sıcaklığı 22°C olarak kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Rüzgar zaman zaman artabileceğinden, rüzgarın yönünü ve hızını kontrol etmekte yarar var. Açık hava etkinlikleri planlarken bunu göz önünde bulundurmak önemlidir.