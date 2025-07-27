Muğla 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 27 Temmuz 2025 Pazar günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gün boyunca hava güneşli ve sıcak geçecek. En yüksek sıcaklık 40°C, en düşük sıcaklık ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %14-48 arasında değişecek. Güneyden saatte yaklaşık 13 km hızında rüzgarlar esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 38°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 23°C civarında olacak. 29 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 19°C civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, serin saatlerde, sabah erken veya akşam geç saatlerde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da önemlidir. Evde kalanlar için serin ortamlar oluşturmak adına perdelerin kapalı tutulması ve fan veya klima kullanımı önerilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, onların ihtiyaçlarına özel önlemler almak önemlidir.