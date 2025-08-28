Muğla 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz sıcaklıklarının 31°C civarında, gece ise 19°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 12 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının ise 19°C olması tahmin ediliyor. 30 Ağustos Cumartesi günü yine gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının 19°C olacağı öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü de gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının 19°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise orta seviyelerde kalması beklenmektedir. Kıyı bölgelerinde yaşayanların ve tatilcilerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak ve nemli hava koşulları sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önemlidir.

Rüzgar hızının saatte 12 km olması, deniz ve hava ulaşımında herhangi bir olumsuzluk beklenmemesine işaret ediyor. Ancak denize girerken dikkatli olunmalı. Deniz suyunun sıcaklığı 28°C civarında. Suya girerken vücut ısısının ani değişimlerden korunması önem taşır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların ve tatilcilerin sağlıklarını korumak amacıyla gerekli önlemleri almaları ve hava koşullarına uygun davranmaları önemlidir.