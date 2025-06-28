Muğla 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında. Gece sıcaklığı ise 19°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 26 km/saat civarında olacak. Nem oranı %26 seviyelerinde kalacak.

29 Haziran Pazar günü hava bölgesel düzensiz yağmur yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak. 1 Temmuz Salı günü de hava güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar genellikle 22°C ile 30°C arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da çok önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.