Muğla 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakındır. Genellikle 16.4°C ile 22°C arasında değişim gösterir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 28°C ile 15°C arasında olacak. Cuma günü de benzer şekilde ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında seyredecek. Cumartesi günü ise bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, ani su baskınlarına yol açabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalıdır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir mont veya ceket bulundurmak da önemlidir. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde, dere ve nehir kenarlarından uzak durmak gereklidir. Bu, olası su baskınlarından korunmak açısından önem taşır.